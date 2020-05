Hockey-sur-glace. Anthony Guttig sera toujours chez les Dragons en 2020-2021

Après la confirmation de la prolongation de Loic Lampérier, toujours sous contrat, c'est au tour du joueur international français Anthony Guttig de confirmer sa présence sur les bords de Seine, pour la prochaine saison.

Âgé de 30 ans et auteur 117 points depuis son arrivée, l'attaquant Anthony Guttig disputera en 2020-2021 sa quatrième saison sous les couleurs des Dragons de Rouen. Alors que huit départs sont déjà à noter au sein de l'effectif normand, les Jaunes et Noirs ont pour l'instant un effectif composé de seulement quatre joueurs : Loic Lampérier, Valentin Duquenne, Rolands Vigners et donc Anthony Guttig. Place désormais au recrutement !