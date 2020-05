Manche. Reprise des sessions d'examen du permis de conduire

La reprise des examens pratiques du permis de conduire sera effective à partir du mercredi 27 mai, a annoncé la préfecture de la Manche. Les premiers à passer l'examen seront les candidats aux permis poids lourds et moto. Les candidats au permis voiture devront, eux, attendre le lundi 8 juin.

D'importantes mesures sanitaires seront mises en œuvre pour permettre une passation de l'épreuve en toute sécurité, notamment désinfection et aération du véhicule avant chaque examen, installation d'une housse de siège, port du masque pour tous les occupants du véhicule et, en plus, port d'une visière de protection pour l'examinateur et l'accompagnateur.