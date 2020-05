Seine-Maritime. Uztassap, nouvelle adresse à Rouen

Ouverte peu de temps avant le confinement, cette nouvelle boutique permet aux clients de trouver une sélection de vêtements de seconde main, des fripes sélectionnées avec soin, mais aussi des créations artisanales. Justine Groult a imaginé et créé cet espace après avoir fait des études et obtenu un BTS couture au lycée Elisa-Lemonnier. Elle précise : "J'ai voulu me démarquer ici de la friperie où les vêtements sont en vrac. Je propose des vêtements de seconde main que je sélectionne auprès de fournisseurs ou que je chine moi-même."