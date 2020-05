Seine-Maritime. Spont, la nouvelle application pour aider les commerçants locaux

Connu pour avoir inventé des protège-tibias connectés pour les footballeurs, Bakary Kamara a souffert aussi du confinement. "L'activité sportive est à l'arrêt avec, pour nous, un fort ralentissement des affaires même si on a des choses à développer", explique-t-il. L'entrepreneur et inventeur rouennais ne reste pas inactif et décide alors de "ressortir un projet du tiroir", celui de l'application Spont (comme spontanée) à installer sur les smartphones.

Des offres

promotionnelles

L'idée est "de venir en aide et de répondre aux problématiques des commerces de proximité" qui ont besoin de se relancer après deux mois de fermeture. Bakary Kamara reprend ainsi la base de son application dont le développement a commencé en 2015 (avec 800 téléchargements en quelques jours). Il l'avait ensuite laissée de côté pour se consacrer à ses autres activités.

"On est sur le principe d'offre flash, comme dans la grande distribution ou sur Internet, présente Bakary Kamara. Le commerçant prend en photo un produit en promotion dans son magasin et le met en ligne très facilement sur l'application où l'offre reste valable pendant un temps limité." L'idée forte pour l'entrepreneur rouennais est que le fonctionnement est gratuit pour les clients comme pour les commerçants : "Il ne s'agit pas de proposer une place de marché en ligne ou de forcer les commerçants à faire des rabais sur leurs produits."

Au plus près

des clients

Le client est géolocalisé sur l'application. Il peut recevoir des notifications (elles peuvent être désactivées) sur les commerçants situés près de chez lui et qui proposent des offres promotionnelles. "Il n'y a pas de limitation de territoire, un utilisateur peut voir toutes les ventes proposées dans l'application, mais les premières qui apparaissent dans le fil sont celles qui sont le plus proches", poursuit Bakary Kamara. Il est aussi possible pour un utilisateur, selon le choix du vendeur, de prépayer un article directement sur l'application afin de le réserver, ce qui "favorise le principe du sans-contact, préférable en cette période".

Pour l'instant, Spont est essentiellement développée dans l'agglomération rouennaise, mais l'entrepreneur compte bien la proposer à des commerçants partout en France : "Les consommateurs sont très demandeurs", souligne Bakary Kamara qui a déjà enregistré plusieurs milliers de téléchargements de son application sur les plateformes Apple store et Google play.