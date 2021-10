Football. Le Festival Jean-Pingeon de Caen reporté en octobre

C'était une nouvelle qui ne faisait plus guère de doute, elle a été officialisée ce lundi 18 mai par le SM Caen et son association organisatrice : le Festival Jean-Pigeon 2020 n'aura pas lieu les 6 et 7 juin 2020 comme prévu. Regroupant des dizaines de clubs professionnels mêlées aux clubs amateurs de la région, ce tournoi est une référence nationale.

Ne souhaitant pas faire l'impasse sur cette 19e édition et ainsi potentiellement priver une génération de ce prestigieux tournoi, Jean-Luc Pignol et son équipe d'organisation de l'Association Stade Malherbe Caen ont décidé de jouer l'épreuve les 16 et 17 octobre prochains, soit le premier week-end des prochaines vacances scolaires de la Toussaint.