[Podcast]. Sujets brûlants à Caen et Cherbourg : le foot normand retient son souffle

Menu très copieux pour le Club Foot cette semaine, avec le rachat du SM Caen, l'AS Cherbourg au bord du gouffre financier et la Ligue de Normandie qui va devoir faire face à de nombreux recours de clubs mécontents, notamment du côté de la Seine-Maritime.

Des chiffres, du débat et des polémiques avec Mathieu Billeaud (Foot Normand), Julien Mahieu (So Foot) et Jérôme Bouchacourt (Foot Amateur), autour de Sylvain Letouzé.

Le Club Foot en vidéo, c'est ici.