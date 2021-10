Virginie Ledoyen dans le prochain "Call of Duty"

Virginie Ledoyen prêtera sa voix à un nouveau personnage féminin qui aura un rôle-clé dans le neuvième épisode Black Ops II.

L'actrice incarnera Chloé Lynch, une "américaine de 34 ans têtue, menue, sportive et séduisante. Intègre, elle dirige sa vie avec une certaine éthique et un discernement prononcé du bien et du mal", explique Activision, l'éditeur de Call of Duty.

Les joueurs français pourront entendre Virginie Ledoyen dans Black Ops II dès le 13 novembre prochain. Le jeu sortira sur PS3 et Xbox 360 au prix de 59,90€ en version simple. L'édition Hardened coûtera 79,99€ et il faudra débourser 179,99€ pour acquérir la version collector. L'opus sera également disponible sur PC au prix de 49,90€.