Sainte-Marguerite-de-Viette. Une voiture percute trois motos : quatre blessés

Accident. Un accident de circulation s'est produit ce dimanche 17 mai à 14h42 sur la D4 à Sainte-Marguerite-de-Viette, dans le Pays d'Auge. Une voiture est entrée en collision avec trois motos. Trois hommes, âgés de 24, 25 et 40 ans, ont été évacués en urgence relative vers le CHU de Caen, et un homme de 18 ans, en urgence relative également, a été transporté vers l'hôpital de Falaise. La circulation a été totalement interrompue sur la voie le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers, dont une quinzaine mobilisée, ainsi que le Service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de Falaise.