Placebo sortira un nouvel album en 2013

Le groupe Placebo, qui était à l'affiche du festival Rock en Seine en août dernier, effectuera son grand retour dans les bacs avec un EP de cinq titres en octobre et un nouvel album studio au printemps prochain.

Le premier single extrait de l'EP s'intitule B3. Le nouvel album du groupe de Brian Molko succédera à Battle for the Sun, sorti en 2009. Le disque a été enregistré par David Bottrill à Toronto et mixé à Londres par Alan Moulder, connu pour son travail avec les Smashing Pumpkins et Nine Inch Nails.