Musique. Aldebert dévoile une chanson enfantine contre le Covid-19

Le célèbre chanteur pour enfant Aldebert vient tout juste de sortir une chanson contre le Covid-19, nommée Corona Minus. En moins de 2 minutes, les paroles rappellent les gestes barrières que doivent appliquer les enfants à l'école ou chez eux : tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement, garder 1 mètre de distance avec ses camarades ou encore éviter les balades dans les endroits bondés.

L'ingénieux interprète réussit, grâce à la chanson, à expliquer aux plus petits la période difficile que nous traversons, et cela en faisant passer le virus pour un méchant extraterrestre contre qui il faut se défendre pour rester en bonne santé.

"Nom d'un petit pangolin, je ne sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus !", chantonne Aldebert. Une œuvre musicale facile à retenir pour les jeunes et les parents, l'occasion d'apprendre, dès maintenant et dans la bonne humeur, les gestes barrières à vos enfants !