Déconfinement. Chez les coiffeurs, horaires élargis et parcours repensé

À première vue, c'est presque un jour comme les autres dans le salon de Carinne Fossey, rue Guillaume-Le-Conquérant à Caen. À ceci près que les masques et les visières de protection ont fait leur apparition sur le visage de la coiffeuse et des membres de son équipe. Ce lundi 11 mai, il a fallu s'adapter aux contraintes du déconfinement, après deux longs mois de fermeture. "Il y a eu des hauts et des bas, des rires et des larmes", se remémore sans regret la gérante d'Elka Coiffure, qui a repensé le parcours du client dès son arrivée.

Des horaires élargis

"Nous avons fait en sorte que l'entrée et la sortie se fassent par deux portes différentes, pour éviter les croisements au maximum", note Carinne Fossey, qui a appliqué des marquages au sol. Autres changements : les clients se dévêtissent et enfilent eux-mêmes le peignoir de protection et des parois de plexiglas ont fait leur apparition entre les bacs à shampooing…

Ici, des plexiglas ont été mis en place entre les bacs à shampooing. -

Pour répondre à la forte demande, le commerce a élargi ses horaires d'ouverture pour les deux premières semaines de réouverture : 7 h 30 - 21 heures, déjà quasi complets. Certains coiffeurs arrivent donc plus tôt, d'autres partent plus tard. "Et le soir, deux d'entre nous restent pour désinfecter le salon, à tour de rôle."