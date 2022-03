Football. Manu Da Costa annonce son départ de QRM

Il en aura vécu des émotions avec le club… Après sept saisons de collaboration, Quevilly Rouen Métropole et Manu Da Costa ont officialisé la séparation, le vendredi 8 mai, dans un communiqué.

L'entraîneur était arrivé à l'US Quevilly en 2013, puis a vécu dès 2015 l'aventure QRM. Il a passé 250 matchs sur le banc de touche et a notamment participé à l'accession en Ligue 2 en 2017 ou encore à deux huitièmes de finale de coupe de France. "Il y a beaucoup d'émotion dans cette séparation car nous avons fait une longue route ensemble et avions une très belle relation", précise le président Michel Mallet dans le communiqué.

Un nouvel entraîneur d'ici la fin du mois

"J'ai plus écouté la raison que le cœur avant de me décider, explique Manu Da Costa. Je suis convaincu que c'est le moment pour le club et pour moi de construire quelque chose de nouveau", explique-t-il sans pour autant préciser ses intentions pour la suite.

Michel Mallet annonce déjà qu'il espère trouver le nouvel entraîneur de QRM d'ici la fin du mois de mai.