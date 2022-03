Rouen. Les réservations de masques sont ouvertes

À Rouen, la distribution des masques commandés par la métropole, en tissu, gratuits et réutilisables, s'étalera en plusieurs phases :

• Les plus de 65 ans inscrits sur les listes électorales recevront leur masque par courrier, entre le mardi 12 et le vendredi 15 mai.

• Les habitants de moins de 65 ans sont invités à remplir un formulaire de réservation sur Internet. Ils pourront préciser le nombre de masques souhaités (un par membre du foyer), choisir un site et une date de retrait.

Plusieurs sites de retrait seront ouverts les 18, 19 et 20 mai, puis les 25, 26 et 27 mai, de 8 heures à 18 heures. Un seul membre du foyer pourra venir y récupérer les masques, pour lui et les personnes vivant à son domicile. Sur Rouen, deux types de points de retrait sont prévus : en drive ou bien dans des équipements municipaux.

Les documents à fournir

Pour récupérer les masques, il faut fournir (à la réservation ou au retrait) une copie de pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de six mois et une attestation sur l'honneur confirmant le nombre de personnes composant le foyer.

Les personnes âgées de plus de 65 ans qui ne seraient pas inscrites sur les listes électorales pourront contacter à partir du mardi 12 mai le 0 800 82 82 84 (N° Vert gratuit - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 h 30). Les structures de solidarité ou d'insertion hébergeant des résidents vulnérables ou non autonomes se verront remettre les masques à distribuer à leurs résidents dans le courant de la semaine du 11 mai.

Toutes les infos sont à retrouver sur rouen.fr