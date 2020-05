Manche. Les producteurs de cidre en grande difficulté à cause du Covid-19

Comme beaucoup d'autres filières, la filière cidricole est en grande souffrance. Sur le mois d'avril, les pertes de chiffres d'affaires oscillent entre "80 et 95 % pour les producteurs fermiers, peu distribués par les grandes et moyennes surfaces", explique Damien Lemasson, producteur de cidre Bio, installé à Cametours, entre Saint-Lô et Coutances.

Problème de trésorerie

Les ventes sont à l'arrêt et l'annulation des rassemblements (culturels notamment), un très mauvais signal pour ces producteurs qui y écoulent d'habitude une partie de leur production. "Sur l'ensemble de l'année, la perte pourrait être supérieure à 50 %." Autre problème, celui de la trésorerie. Elle manque cruellement et ne reviendra sûrement pas avant l'hiver. La filière attend désormais un signal des autorités.