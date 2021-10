A Caen, le “bon père de famille” condamné

La police repère l’infraction et contrôle le conducteur : Jérôme, 34 ans, a un taux d’alcool de 1,98 g/l de sang et n’a plus son permis depuis 2002. En comparution immédiate le lendemain, vendredi 14 septembre, le prévenu explique avoir passé la soirée avec sa compagne enceinte qu’il doit épouser le 22 septembre.

"On venait du port, elle conduisait pour rejoindre la Guérinière, par le périph. Lorsqu’elle a eu un malaise, je n’ai pas réfléchi. On a échangé nos places dans la contre-allée, juste le temps de rentrer chez nous".

Cinq mois de prison

Pas de quoi convaincre le président qui rappelle que sur 17 condamnations, le prévenu en a récolté 10 pour conduite en état alcoolique ! "Oui", reprend le prévenu, "mais depuis 2002, c’était à scooter, pas en voiture"! Son avocate le décrit comme un bon père de famille, assumant seul financièrement l’éducation des deux précédents enfants de sa compagne ainsi que deux enfants qu’il a eu d’une première union.

J.D a finalement été condamné à dix mois de prison dont cinq avec sursis. Peine qu’il aura la possibilité d’aménager.