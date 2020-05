Alençon. Déconfinement : la réouverture des marchés se prépare

Le déconfinement démarre à partir du lundi 11 mai. À Alençon, c'est le mercredi 6 mai que la commission des marchés se réunira pour valider l'organisation de leur réouverture, à débuter par celui du quartier de Perseigne, dès le mardi 12. Mais la vie d'après ne sera plus comme la vie d'avant… Au moins jusqu'en septembre, ces différents marchés devront tous désormais respecter un certain nombre de mesures barrières, avec une entrée, une sortie, et des étals très espacés.