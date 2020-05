Flers. Après Covid-19 : le Groupement hospitalier invite les patients à revenir

Le confinement a été respecté en Normandie, d'où la baisse du nombre des cas de Covid-19. Cette diminution amène les hôpitaux à se réorganiser. Par exemple, au Groupement hospitalier des Collines de Normandie, qui regroupe les hôpitaux de Flers, La Ferté-Macé, Domfront (Orne) et Vire (Calvados). Depuis le début de l'épidémie, 106 cas positifs y ont été traités.

Après la nécessaire déprogrammation des opérations non urgentes durant le pic de l'épidémie, le Groupement hospitalier invite désormais les patients à revenir vers lui, d'autant qu'il a déjà constaté l'aggravation des cas de patients qui avaient trop tardé à se faire soigner… "Il ne faut pas de retard dans certains cas de diagnostics comme les cancers", explique David Trouchaud, directeur du Groupement hospitalier, qui précise "il faut que les patients surmontent leur peur d'attraper le Covid à l'hôpital, on met à disposition du gel, des masques. Mais certains qui pensent que nos services sont saturés n'osent pas venir. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas le cas, que les consultations et la chirurgie reprennent."