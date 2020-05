Condé-sur-Vire. Déconfinement : le retour à l'école s'organise

À Condé-sur-Vire, commune de 4 000 habitants dans le Saint-Lois, on s'organise pour la reprise "progressive" de l'école. "Tout le monde ne rentrera pas en même temps le 12 mai", précise le maire Laurent Pien. Comme beaucoup de municipalités, Condé a lancé un sondage pour essayer de connaître le nombre d'enfants au rendez-vous de cette reprise basée sur le volontariat. "À l'heure où je vous parle, on attend encore des retours, mais on serait sur 60 % des élèves présents", affirme l'élu, le lundi 4 mai, à une semaine de la reprise. Outre le nombre d'élèves dans les classes, 15 maximum, et 10 en maternelle, il y a beaucoup de petites choses à mettre en place pour la sécurité des enfants. "Ils n'entreront pas par les couloirs habituels pour éviter les regroupements, les horaires de cantines seront allongés, le personnel municipal mobilisé pour nettoyer régulièrement les locaux, les parents priés de porter des masques aux abords de l'école." Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive des mesures et, à Condé comme ailleurs, le chemin des écoles est semé d'embûches pour ce déconfinement.