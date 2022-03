[Podcast] Coaching. #31 On fait attention à l'échauffement !

Chaque jour, l'Instant Sport vous accompagne sportivement dans votre confinement avec les meilleures idées d'exercices et activités, que vous soyez débutant ou sportif plus confirmé. En ce lundi 4 mai, on débute par un rappel essentiel à votre pratique, celui de ce que doit être un bon échauffement. C'est Julien Alvarez, préparateur physique à Caen qui vous emmène dans son circuit.

Vous pouvez retrouver Julien Alvarez sur sa page Facebook Ajustrainer.

