Musique. Oasis laisse planer le doute sur une possible reformation

Noel et Liam Gallagher, les deux frères ennemis du groupe Oasis, vont-il enterrer la hache de guerre ? Rien n'est moins sûr mais, pour la première fois depuis 2009, les deux frères ont échangé quelques mots sur les réseaux sociaux.

En plein confinement, Noel fouille dans ses archives et retrouve Don't Stop, un titre inédit jamais présenté par le groupe. Il décide de le publier sur les réseaux sociaux.

La réponse de son Liam, son frère, est sans appel !

Oi tofu boy if your gonna release old demos make sure im singing on it and boneheads playing guitar on it if not it's not worth a wank as you were LG x