Le Caen TTC prépare son retour en Pro B

Mardi 25 septembre, le Caen TTC lancera sa saison en Pro B, l’antichambre de l’élite, par un déplacement à Morez. "On n’a pas été gâté par le calendrier : on rencontre des équipes très fortes d’entrée, indique l’entraîneur Xavier Renouvin. Mais il faudra réussir à prendre des points rapidement."

Un an et quelques mois après avoir quitté ce niveau de compétition sans parvenir à remporter le moindre match, Caen affiche l’ambition d’une saison sans frayeur. "L’objectif est le maintien en milieu de tableau. Nous ne voulons pas flirter avec la zone de relégation pendant toute l’année. Nous voulons avoir un équilibre entre les victoires, les matchs nuls et les défaites, parce qu’il y en aura."

Les Caennais mèneront cette quête avec un effectif semblable à celui de la saison passée, à la différence que les matchs se joueront désormais à trois et non plus à six. Radoslav Kamberov est numériquement remplacé par le Suédois Robert Eriksson. Ce dernier, âgé de 27 ans, évoluait à Saint-Denis (Pro A) la saison dernière.

"Le niveau était un peu fort pour lui alors il cherchait un autre club. Il pourra s’exprimer bien mieux en Pro B." Le groupe caennais a repris l’entraînement collectif début septembre par un long stage où "tout s’est très bien passé", d’après Xavier Renouvin. Reste à confirmer ce bon état de forme en compétition.