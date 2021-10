Basket (N1M) : le CBC est prêt à en découdre

Les Caennais se sont imposés 72-58 à Lisieux (N3), le samedi 15 septembre, pour conclure une série de matchs amicaux, dans l’ensemble concluants.

En dépit des faux-pas réalisés face à ces mêmes Lexoviens le 25 août (défaite 78-81), puis devant la JALT Le Mans le 12 septembre (défaite 69-62), Caen a dans l’ensemble "performé" et séduit. Les apports de Fabien Omont (ex-Cherbourg) et Jonathan Akylangongo (ex-Lisieux) portent leurs fruits et l’ensemble apparaît supérieur au collectif 2011-2012. "Ce sont deux joueurs qui doivent nous amener à avoir un impact physique plus important que la saison passé", prévient le capitaine Florian Diesnis.

La Nationale 1 dans un coin de la tête

Le CBC ne cache pas ses ambitions de faire mieux et rêve d’atteindre les deux premières places, synonymes de play-offs. "Comme l’équipe a peu bougé et s’est renforcée, il est logique que nous visions plus haute que la sixième place de la saison passée." Pour s’affirmer d’entrée de jeu, il faudra s’imposer à Vanves samedi 22 septembre. Ce ne sera pas une mince affaire.