Coronavirus. Cinéma : ces films décalés ou annulés à cause de la crise…

Alors que le déconfinement se prépare le lundi 11 mai prochain, la date de réouverture des salles obscures reste incertaine, selon le Centre national de la cinématographie (CNC). Un vrai casse-tête pour l'industrie du cinéma : que faire de tous les films censés être sortis pendant la période du confinement ? Comment éviter qu'ils se télescopent avec les sorties initialement prévues ?

Sur son site internet, le CNC précise d'ailleurs : "Il est nécessaire d'anticiper, dès à présent, le calendrier de sortie des films au cours de la deuxième moitié de l'année 2020. En effet, cette période, traditionnellement dense en offre de films, coïncidera de surcroît avec la pleine reprise de l'activité des salles." Ce sont alors des changements radicaux qui s'opèrent dans une organisation bien ficelée, entre producteurs, distributeurs et exploitants.

Le youtubeur et critique cinéma In The Panda a recensé une (longue) liste des films annulés, reportés ou sortis en VOD sans passage en salle depuis le début de la crise du coronavirus. Tour d'horizon de ce que vous verrez (ou pas), à la réouverture des salles obscures.

Des grosses productions américaines reportées

No Time to Die, le dernier né de la saga James Bond, réalisé par Cary Funkunaga, qui devait sortir début avril est finalement reporté au 11 novembre 2020.

Les Nouveaux Mutants, film attendu depuis plus de deux ans par les fans de l'univers Marvel, est reporté, alors qu'il aurait dû être dans les salles obscures dès le 1er avril. Cela chamboule d'ailleurs le calendrier du géant Disney : Mulan (Disney), Black Widow (Marvel), Soul (Pixar)…sont reportés à la fin de l'année 2020, au détriment des autres films. Par exemple, Thor 4, qui devait sortir à l'automne 2021 est reporté fin février 2022 !

De même, mauvaise nouvelle pour les fans de Fast and Furious, puisqu'il faudra attendre mars 2021 avant de découvrir la suite de la saga.

Quant au très attendu The French Dispatch, de Wes Anderson au casting prestigieux, qui devait sortir en salle à la fin de l'été, il est reporté à l'automne.

Le cinéma français attend les beaux jours

Le cinéma français, lui, tente d'organiser son calendrier et décale plusieurs de ses films entre juin et septembre, sans pour autant connaître la date exacte de réouverture des salles. Par exemple, Police, d'Anne Fontaine avec Virginie Efira et Omar Sy, initialement prévu au 1er avril 2020 est reporté au mois de septembre. Même sentence pour La Daronne, de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, qui est renvoyé au 15 juillet. Sa sortie initiale était prévue pour le 25 mars dernier. En revanche, de nombreux films n'ont pas encore de date de report.

Quid des films sortis avant le confinement ?

Alors que les mesures sanitaires s'accumulaient pour endiguer l'épidémie, avant le 14 mars, plusieurs salles de cinéma étaient encore ouvertes, malgré tout. Le CNC a souhaité aménager la chronologie des médias (règle qui définit les délais entre la sortie en salle, la sortie en DVD, en VOD et la diffusion à la télévision) pour que ces films puissent sortir prématurément en Vidéo à la demande (VOD) et qu'ils puissent bénéficier d'une visibilité suffisante. Chose rendue possible par les dispositions de la loi d'État d'urgence sanitaire.

Plusieurs films sont concernés, comme Le Prince Oublié, de Michel Hazanavicius ou Papi sitter, sorti en salle le 4 mars 2020. Des films sortis en décembre 2019 ou janvier 2020 seront donc disponibles de manière anticipée en Vidéo à la demande, comme le dernier Star Wars ou encore les films oscarisés comme Judy ou 1917.