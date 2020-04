Sandouville. Test grandeur nature avant la réouverture du site Renault

L'usine Renault de Sandouville reprend ses activités à partir du mardi 28 avril, après presque un mois et demi d'arrêt à cause de la crise sanitaire. Dès ce lundi, le site a été préparé pour accueillir au mieux les ouvriers, en respectant les règles de sécurité. 300 salariés étaient même présents pour un test grandeur nature : barrières de sécurité, sens de circulation, marquage au sol, masques de protection, gel hydroalcoolique, guide de consignes et même cendrier de poche.

L'entrée du site Renault Sandouville. - .

Aménagement spécial à Renault Sandouville. - .

Le kit qui sera remis à tous les salariés. - .