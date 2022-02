Insolite. A Coutances, l'école Jean-Paul II se mobilise contre le coronavirus

Confinés chez eux, tous les membres de l'équipe éducative et administrative de l'ensemble scolaire Jean-Paul II de Coutances se sont mobilisés et font face "ensemble" au coronavirus. Professeurs, agents d'entretien, personnel de restauration ou encore employés administratifs se sont rassemblés pour rappeler l'union nécessaire face à la pandémie.

Sur une idée de deux membres de l'équipe, chaque employé a été invité à envoyer une photo de lui représentant son poste ou sa matière. Ainsi, 90 personnes ont pu former une mosaïque formant le mot "ENSEMBLE".

Avec ces huit lettres, l'établissement rappelle que la priorité est la continuité pédagogique et le suivi administratif malgré une situation complexe. Les salariés souhaitent également rappeler leur soutien aux Normands en première ligne.

On voit également sur ce visuel le rappel de l'importance des gestes barrières et l'attente des enseignants et de l'ensemble des personnels de se retrouver dans des jours plus heureux.

La fresque réalisée par le personnel de l'Ensemble Scolaire Jean-Paul II de Coutances - Ensemble Scolaire Jean-Paul II de Coutances