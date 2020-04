Le Havre. La Marine nationale neutralise deux bombes de la Seconde Guerre mondiale

Les lundi 20 et mardi 21 avril, le Chasseur de mines tripartite (CMT) Cassiopée a découvert une bombe américaine de 500 livres et une mine allemande de la Seconde Guerre mondiale au large du Havre. Elles ont été repérées par des poissons autopropulsés, de petits sous-marins filoguidés qui permettent d'identifier, et si nécessaire de neutraliser, une mine par dépose d'engins explosifs jusqu'à 150 mètres de profondeur.

Les deux munitions ont été contreminées le mercredi 22 avril, par des plongeurs démineurs. Cassiopée est déployé en baie de Seine depuis le vendredi 17 avril, dans le cadre de la sécurisation des accès des ports de commerce, afin d'y garantir en permanence la libre circulation du trafic maritime.

Les plongeurs-démineurs sont intervenus le mercredi 22 avril. - Marine Nationale