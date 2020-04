Caen. L'hommage en chanson du groupe Luna Stone aux héros de l'ombre

Confiné comme l'ensemble des Français, Luna Stone passe bien sûr le temps en musique. Le duo installé à Caen, avec Mathieu Bréant à la guitare et Léa Aubert au chant, a ainsi partagé le dimanche 19 avril, sur les réseaux sociaux, une chanson intitulée Héros de l'ombre.

Un hommage à "toutes ces personnes qui travaillent et se battent sans relâche pour notre qualité de vie et pour notre santé", indiquent les artistes, qui ont écrit le morceau avec le souci d'être "au plus juste, par les mots et la musique, en phase avec les sentiments que nous inspirent et imposent ce confinement".

Le titre sera prochainement disponible en téléchargement, au profit de la Croix Rouge notamment.