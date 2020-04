Seine-Maritime. Le déconfinement se prépare entre l'État et les maires

Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime, a rencontré ce jeudi 23 avril Denis Merville, maire de Sainneville près du Havre et surtout président des maires de Seine-Maritime. Ils ont évoqué ensemble le déconfinement. Il faut dire que les interrogations sont nombreuses : le retour à l'école, les cantines, le transport scolaire, les mariages, l'utilisation des équipements sportifs et des bâtiments communaux et autres… Beaucoup de questions de la part de Denis Merville, mais pas encore de réponse. Pierre-André Durand lui a assuré que l'État va travailler avec les communes pour préparer le déconfinement, avec des aménagements possibles selon les villes. "Les situations peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre."