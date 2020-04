Orne. La réouverture des déchetteries attire une foule considérable

C'est dingue comme ce qui pouvait sembler futile, hier… peut aujourd'hui sembler être un véritable évènement !

Ainsi, la première réouverture d'une déchetterie dans l'Orne, après quatre semaines de fermeture pour cause de confinement, a attiré une invraisemblable foule, venue y déverser à remorques entières quatre semaines de tonte de gazon et de tri dans la maison, de la cave au grenier ! "J'ai tondu mais je n'ai pas de place où mettre mes déchets", explique l'un. Un autre, professionnel du bâtiment, constate : "J'en suis à ma troisième remorque ce matin", avant d'expliquer : "Tant qu'on n'a pas vécu les choses, on n'arrive pas à se rendre compte."

Une interminable file de voitures s'est étirée devant la déchetterie du Mêle-sur-Sarthe. Virginie faisait la circulation : "Je contrôle les cartes de déchetterie pour être sûre qu'ils aient tous le droit d'y accéder", explique-t-elle. "On a mis en place un sens de circulation, ils entrent deux par deux, et ça se passe bien." Chacun s'est évidemment muni de son attestation de déplacement dérogatoire.