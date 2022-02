Bolbec. Les cimetières vont rouvrir trois jours par semaine

Après avoir demandé l'autorisation à la préfecture de Seine-Maritime, la mairie de Bolbec a décidé de la réouverture au public des cimetières de la ville à partir du vendredi 24 avril.

Le cimetière Sud et le cimetière Monumental seront ouverts au public venant se recueillir, les vendredis, samedis et dimanches de 8 h à 19 h 30. Les vendredis, l'accès aux véhicules sera autorisé. Pour les inhumations et les travaux s'y rapportant, seules les entreprises de Pompes Funèbres, les proches du défunt et les agents municipaux pourront pénétrer dans les cimetières du lundi au vendredi, sans que ce rassemblement ne dépasse 20 personnes. Il faut cocher la case "déplacements brefs" sur l'attestation de déplacement dérogatoire.