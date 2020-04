Culture. Le monde du cinéma français se réinvente durant le confinement

Face au confinement, la Fédération Nationale des Cinémas Français et Allociné proposent une websérie composée de séquences tournées en situation de confinement. Des talents reconnus de la communauté artistique du cinéma célèbrent l'expérience unique de la salle de cinéma en partageant leurs souvenirs, leurs coups de cœur et leur désir de retrouver le chemin des salles obscures, dès que les conditions sanitaires et les directives gouvernementales le rendront possible.

Olivier Nakache et Éric Toledano, duo de réalisateurs emblématiques du cinéma français, sont à l'affiche du tout premier épisode.