Hockey : les Drakkars de Caen ont été époustouflants

Ils ont réalisé une prestation pleine d'envie et de sérieux contre un adversaire en petite forme. "C'est exactement le résultat que nous allions chercher, expose Luc Chauvel. Je suis content pour le groupe. L'idée, c'était d'aller de l'avant et d'être agressif dans le pressing. Tout n'a pas été parfait et nous avons eu beaucoup de réussite, mais nous avons été très solidaires." Les Drakkars ont construit leur succès au cours des trois périodes de jeu, qui ont abouti sur autant de buts.

Thiery Poudrier (18') et Jean-Christophe Gauthier deux fois (21' et 46') se sont chargé de convertir les actions caennaises. La première ligne qu'ils forment avec Jérémie Romand a pris ses responsabilités puisque les trois buts ont été construits par ces joueurs. "On savait qu'il y avait un gros potentiel dans cette ligne mais encore devait-elle le prouver. Je suis vraiment satisfait de ce qu'elle a produit." Au-delà de ces cas personnels, c'est l'enthousiasme et la qualité de jeu de toute une équipe qui prête à l'optimisme. Caen a joué avec ses armes – "un jeu agressif et aussi simple que possible" – dans la continuité de matchs amicaux réussis. Pour autant, cette première victoire est appréciée avec recul dans les rangs caennais.

Tout à prouver

"On doit travailler énormément dans le détail, souligne Luc Chauvel. Il y a encore beaucoup d'errements dans le positionnement. C'est super encourageant car on est très perfectibles et on gagne quand même 3-0 à Strasbourg." Caen, qui s'était focalisé dès les premiers jours de préparation sur l'échéance alsacienne, n'était pas attendu à ce niveau.

"On nous voit descendants et tout le monde a à cœur de montrer qu'il faudra être prêt quand on jouera contre nous." Villard-de-Lans, prochain adversaire des Normands en Ligue Magnus, est prévenu. Samedi 22 septembre, il affrontera une formation en confiance et bien décidée à capitaliser sur son excellente dynamique actuelle.