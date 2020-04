[Podcast] Coaching. #22 Faire attention aux signaux du corps 

Chaque jour, on vous accompagne sportivement dans votre confinement avec les meilleures idées d'exercices et activités, que vous soyez débutant ou sportif plus confirmé. Et ce lundi 20 avril, au retour du week-end, la reprise peut s'avérer compliquée et votre corps vous envoie des signaux. On se penche dessus avec Christopher Pattyn, coach en Normandie.

Retrouvez Christopher Pattyn sur sa page Facebook pour des séances complètes le lundi, mercredi et vendredi.

Cliquez ici pour retrouver le podcast de votre Instant Sport du lundi 20 avril.