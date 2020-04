Seine-Maritime. Les excès de vitesse en forte hausse pendant le confinement

En termes de sécurité routière, le confinement est synonyme pour certains automobilistes de relâchement. La gendarmerie de Seine-Maritime constate une augmentation des vitesses excessives ces derniers jours. Les forces de l'ordre ont, de fait, décidé de renforcer la répression.

Elle indique que les véhicules radars ont repris du service quotidien, depuis le 6 avril pour la gendarmerie et depuis le 9 avril pour la société privée externalisant ces moyens en Normandie. De plus, cinq à sept véhicules de gendarmerie sillonnent les axes du département et flashent les excès de vitesse. Les gendarmes informent que cette semaine, en une matinée sur le secteur de Sandouville (près du Havre), 90 véhicules ont été mesurés. 40 infractions ont été constatées, dont quatre à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. La situation est identique sur le secteur d'Épouville, Goderville et Terre-de-Caux (Pays de Caux). Sur 180 véhicules mesurés, 50 étaient en infraction, dont trois à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Les contrôles vont se poursuivre.