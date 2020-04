Normandie. Les entreprises s'attendent à bientôt manquer de trésorerie

Sur les 500 entreprises représentatives interrogées par les chambres de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie, le moral reste stable (6,2/10). Ça va même un peu mieux pour les commerçants avec une légère reprise d'activité notamment dans le commerce non-alimentaire qui multiplie les initiatives face au coronavirus et aux mesures de confinement en mettant en place du drive ou click and collect.

Incertitudes sur l'avenir

Par contre, les chefs d'entreprise s'inquiètent d'un manque prochain de trésorerie. "Pratiquement une entreprise sur deux prévoit des problèmes de trésorerie dans les deux mois à venir dont près de 10 % dans les deux prochaines semaines", analyse la CCI Normandie.

Les entreprises déplorent les retards dans le versement des aides. Deux tiers d'entre elles expliquent n'avoir toujours rien reçu, même si des premiers financements arrivent. "Un sentiment d'inquiétude pour l'avenir se fait sentir notamment sur la crise économique pressentie en post-confinement", précisent la Chambre de Commerce et d'Industrie Normandie.

Enfin, concernant le chômage partiel, si deux tiers des entreprises ont recours à ce dispositif, celui-ci est en légère baisse puisque "les entreprises concernées ont dans leur ensemble mis en place des rotations de collaborateurs afin de respecter les gestes barrières", indique la CCI.

Le baromètre complet :

Le quatrième baromètre des CCI normandes. - CCI Normandie