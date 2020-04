Musique. Confinement : Sting reprend Don't stand so close to me avec The Roots

A l'image des émissions françaises, aux Etats-Unis aussi les présentateurs réalisent leurs émissions confinés, tout comme leurs invités présents en visioconférence. Dans le Tonight Show, Jimmy Fallon a reçu Sting il y a quelques jours.

Accompagné du groupe The Roots, l'ancien leader de The Police a repris Don't stand to close to me (Ne reste pas si près de moi), un titre plein de bon sens durant le confinement. Une reprise tout en douceur et... en objets du quotidien !