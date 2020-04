Musique. Trois artistes francophones invitées au concert de Lady Gaga

Il y a quelques semaines, Lady Gaga annonçait qu'elle était sur le point d'organiser un grand concert événement visant à soutenir le monde, confiné, en raison de la pandémie de coronavirus.

A l'affiche, trois artistes francophones seront présentes : la star planétaire, Céline Dion, la Française Christine And The Queens et la jeune révélation belge, Angèle.

Comme annoncé il y a quelques jours, ce concert sera diffusé sur France 2 et en replay sur France TV Pluzz.