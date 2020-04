Buzz. L'émission N'Oubliez Pas Les Paroles sévèrement critiquée sur Twitter

La pandémie de coronavirus et la période de confinement qui en résulte touchent de nombreux secteurs et la télévision n'y échappe pas. Sur France 2, N'oubliez Pas Les Paroles n'échappe pas à la règle et rediffuse actuellement d'anciens numéros avec les maestros de la saison 2019.

A nos amis un peu énervés... Il s'agit des rediffs des #Masters2019.

Mais pourquoi donc rediffuser ? Tiens donc... Ah oui, il y a une période de confinement en ce moment... #RestezChezVous

Impossible de tourner de NOUVELLES émissions

Prenez soin de vous ;-) cc @nagui #NOPLP pic.twitter.com/Eokhgl4TxN — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 13, 2020

Un dispositif qui semble susciter la réaction des fans sur les réseaux sociaux, déçus de ne pas profiter de numéros inédits... et décourager le Community Manager de l'émission.

Si vous saviez la pluie de messages ce soir... #JeNarrivePasARepondreAToutLeMondeIciEtSurFB #NOPLP — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) April 13, 2020

Compte tenu de la situation de confinement, les derniers castings annoncés ont été reportés. Il est toujours possible de vous inscrire sur le site de l'émission. En attendant, vous pouvez réviser vos classiques avec les Maestros de 2019 !