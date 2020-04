Saint-Lô. 300 000 euros pour l'aide alimentaire

Les associations réalisant de l'aide alimentaire pour les personnes les plus démunies sont actuellement fragilisées, constate le Conseil départemental de la Manche. Elles n'ont effectivement pas pu réaliser leurs collectes annuelles dans les hypers et supermarchés, elles sont donc actuellement en train d'écouler leur stock de denrées non périssables et ne peuvent proposer de produits frais. Quant aux familles, confinées à domicile, elles ne peuvent pas, souvent, assurer un repas équilibré à leurs enfants.

Le Département veut par ailleurs soutenir la filière légumière et fruitière sur son territoire, où les producteurs locaux sont en difficulté pour la commercialisation de leurs produits frais compte tenu d'un ralentissement important des circuits de distribution.

Une subvention sous conditions

Ainsi, une subvention exceptionnelle de 300 000 € est octroyée auprès des associations caritatives locales pour leur permettre de s'approvisionner en produit frais et produits transformés. Trois associations recevront chacune une aide de 72 000 € : Les Restos du cœur, La Banque alimentaire et Le Secours populaire. Une somme de 84 000 € sera affectée en cas de besoin complémentaire auprès de ces trois associations ou autres.

Cette subvention a été votée lors de la commission permanente du vendredi 10 avril. Elle est allouée dans le cadre du fonds Manche Solidarité Proximité 2020, également mis en place depuis cette date. Cette aide est conditionnée à l'achat de denrées locales auprès d'exploitants agricoles manchois.