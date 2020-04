Le Havre. Confinement : plus que jamais les Restos du cœur sur le front

Les Restos du cœur de Seine-Maritime (littoral), malgré la crise sanitaire, continuent de venir en aide aux plus démunis. L'association reste active et poursuit ses distributions avec l'aide d'associations havraises (Le Secours Populaire, LH Partage, La Croix Blanche), des bénévoles d'un jour et des bénévoles des Restos. Toute la semaine dernière, ils ont préparé à l'entrepôt des colis alimentaires qui seront distribués dans les centres cette semaine. Une distribution sur rendez-vous.

Les bénévoles au travail, ici à Fécamp. - Restos du Coeur

Les colis sont prêts à être distribués. - Restos du Coeur