Lady Gaga : 3 titres et un parfum

Les morceaux Crwth, Candy art et Cold Hearted Bitch seront donc disponibles sur le quatrième album de Lady Gaga. De nouvelles pistes enregistrées en collaboration avec Jeppe Laursen et Paul Blair qui avaient déjà apporter leur expertise sur l'album "Born This Way".

Pour l'instant indisponible à l'écoute, on sait simplement que la chanteuse de "Bad Romance" les a enregistrés nue afin se sentir plus à l'aise, plus libre...

Quoi qu'il en soit il est fort possible que Lady Gaga donne rapidement un aperçu de son travail via les réseaux sociaux.

Afin de patienter voici la pub de son premier parfum "Fame" qui sera commercialisé à la fin du mois et dont elle entamera la promotion à partir du 23 septembre à Paris.