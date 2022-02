Hérouville-Saint-Clair. Covid-19 : le festival Beauregard officiellement annulé

Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français ce lundi 13 avril pour la quatrième fois depuis le confinement. S'il a prolongé la durée de ce confinement a minima jusqu'au lundi 11 mai, il a aussi indiqué que les lieux accueillant du public comme les bars et les restaurants resteront fermés. Concernant les festivals, il n'y aura pas de reprise avant la mi-juillet. Celui de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair, n'échappe donc pas à la règle. Dans la foulée du discours du Président de la République, les organisateurs ont annoncé l'annulation de son édition 2020, prévue du jeudi 2 au dimanche 5 juillet. "Notre volonté est avant tout de protéger la santé de tous et de participer à cet effort collectif pour retrouver le plus rapidement possible une vie normale dans laquelle faire la fête n'est pas un risque mais un moment de plaisir", indiquent-ils.

Mesures de remboursement

Les organisateurs précisent également que des modalités de remboursement seront mises en place. "Pour tous les festivaliers qui avaient déjà leurs billets, ne vous inquiétez pas, le remboursement vous sera proposé."