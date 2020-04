Université de Rouen. Le casse-tête de l'organisation des examens

Confinement oblige, l'Université de Rouen doit se réinventer pour la continuité du service public. Ce vendredi 10 avril, son Président Joël Alexandre a fait le point, notamment sur l'organisation des examens, dont la plupart devaient commencer dans les jours qui viennent.

"C'est un travail de dentellière", explique-t-il en détaillant que les décisions vont se prendre filière par filière pour les quelque 30 000 étudiants de l'université. C'est une ordonnance du gouvernement qui permet de modifier les conditions de contrôle des connaissances dans les différentes formations. Un vote de la commission de la formation et de la vie universitaire doit permettre aujourd'hui d'en fixer le cadre, avant que les équipes pédagogiques travaillent au cas par cas, avec quelques grands principes.

"Il semble difficile d'organiser une évaluation en présentiel", précise Joël Alexandre, qui explique que les examens à distance ou le contrôle continu seront largement privilégiés, notamment grâce aux outils numériques.

La question des travaux pratiques, qui ne peuvent pas avoir lieu à distance, va s'examiner au cas par cas, tout comme celle des formations qui nécessitent de valider un stage pour l'obtention du diplôme, comme la Psychologie. Dans la plupart des cas, ces stages pourront avoir lieu plus tard dans le courant de l'année 2020.

Par ailleurs, le Président fait part de sa "volonté de garder la fin de l'année universitaire à fin juillet" et la fin de la plupart des examens d'ici la fin du mois de juin pour ne pas complètement chambouler le calendrier universitaire. De quoi permettre aussi aux étudiants qui en besoin de pouvoir travailler cet été pour financer leurs études. Seule obligation, chacun devra être prévenu au moins 15 jours à l'avance des modalités d'examen.

La PASSE, Première année commune aux études de santé, fait office d'exception, puisque les examens devront tout de même être passés en présentiel au mois de juillet. Une organisation considérable avec 1 500 étudiants concernés à l'Université de Rouen.

Une attention aux étudiants empêchés

L'Université affirme apporter une attention toute particulière aux "étudiants empêchés" pendant la crise sanitaire. Il s'agit notamment de ceux qui sont victimes de la fracture numérique et qui peinent à suivre les cours en ligne, des étudiants en précarité financière ou de ceux en situation de handicap. "La bienveillance est le maître mot" dans leur cas et une deuxième session d'examen pourrait être organisée plus tard dans l'année.

L'université a d'ailleurs mobilisé des fonds spéciaux pour des aides spéciales aux plus démunis. Cent ordinateurs, smartphones ou boîtiers 4G ont déjà été distribués pour permettre aux étudiants de suivre les cours dans certains cas, avec 100 000 euros d'engagés sur le volet numérique. Des aides sociales sous forme de bons d'achat sont données aux plus précaires qui n'ont plus accès au restaurant universitaire.