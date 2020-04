Podcast. Confinement : de l'importance des salutations

Il y a des pays dans lesquels se croiser sans se saluer, que l'on se connaisse ou non, serait une grave erreur de politesse et de savoir-vivre. Dans ces contrées, les salutations sont la base du "vivre ensemble". Cette attitude bienveillante existait aussi en France, du temps du noir et blanc et des citronnades. Peut-être que l'absence de rapports sociaux pendant le confinement nous engagera à reprendre cette habitude une fois la liberté retrouvée... Un doux rêve ?