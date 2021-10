A la découverte du patrimoine caché de Caen

Sous nos pieds est enfoui un patrimoine archéologique, en train de se révéler au château de Caen. Une visite du chantier de fouilles est prévue dimanche à 11h. (02.31.30.47.60).

Passionnés d’art, laissez-vous guider dans le centre de conservation et de restauration des biens culturels bas-normand, situé 9 rue Vaubenard. Visites le samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h.

La préfecture de la région, rue Saint-Laurent, dévoile exceptionnellement sa cour d’honneur, ses salons de réception et ses jardins, le dimanche de 14h à 18h (02.31.30.64.00).

Vous pouvez aussi choisir de ne pas vous limiter à un seul monument. A Caen, le quartier Saint-Paul fait découvrir son caractère cosmopolite avec ses maisons suédoises, finlandaises ou américaines. Visites guidées le samedi à 15h, réservation au 02.31.72.17.55.

A Ouistreham, partez à la rencontre des professionnels du port sur leur lieu de travail le samedi à 9h30 et 14h30. Attardez-vous le soir près du phare, des reportages de Karine Lepetit sur la vie portuaire y seront projetés à 20h et 22h.

Enfin, ces Journées sont aussi l’occasion de (re)découvrir le Mémorial de Caen qui propose des visites gratuites le dimanche de 9h à 19h. (02.31.06.06.44)

Pratique. Tout le programme sur notre carte interactive