Musique. Le duo caennais Daysy organise un live-confiné sur Facebook

Alors qu'ils défendent actuellement leur premier album Better days are coming, le duo Daysy proposera ce mercredi 8 avril, sur leur page Facebook, un live-confiné, à partir de 18 heures.

Une bonne occasion pour le public de découvrir Mama told me de façon encore plus intime et d'avoir un aperçu de Daysy, sur scène. Avec leurs mélodies envoûtantes, Daysy, saura réchauffer le cœur de son public et de leurs fans qui traversent une période compliquée.