Société. Coronavirus : une étude sur la vie d'après au travail

En plein confinement, la société Qapa, spécialiste de l'intérim, a souhaité savoir quelles évolutions les Français attendent au travail, une fois le confinement levé. Ce sondage, réalisé entre le 31 mars et le 3 avril auprès de 4,5 millions de personnes, semble montrer une prise de conscience, mais les bonnes pratiques sont encore loin d'être appréhendées par tout le monde. Cette étude nous apprend notamment que 63 % pensent que leurs habitudes vont changer et notamment dès leur arrivée au travail. 38 % des sondés ne feront plus la bise à leurs collègues. À l'inverse, la poignée de main fait de la résistance, avec 54 % des sondés ne souhaitant pas oublier cette marque de politesse.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais

Plus partagé, le cas de l'arrêt de travail : en cas de suspicion de maladie, 52 % ne pensent pas souhaiter arrêter de travailler dès les premiers symptômes, mais 75 % espèrent que leurs collègues le feront.

Enfin, 81 % des sondés estiment que le virus sera de retour chaque année. Espérons le cas échéant que ses conséquences ne seront pas aussi lourdes que durant cette crise mondiale.