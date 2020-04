[Témoignage]. Stéphanie, infirmière volontaire dans le service Covid-19 à Elbeuf

Elle est passionnée par son métier qu'elle exerce depuis 30 ans au Centre hospitalier d'Elbeuf. Stéphanie, infirmière en chirurgie habituellement, s'est portée volontaire pour intégrer le service Covid-19 mis en place dans son établissement. Un quotidien difficile au contact des patients, en première ligne. Entretien

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter volontaire ?

"Pour moi, c'était un petit peu une évidence. Je ne cherche pas de médaille. Mais pour moi, il fallait aller participer à cette espèce de mission un peu atypique. Et puis, c'était plus simple pour moi car je n'ai pas d'enfant à la maison, donc personne à contaminer."

À quoi ressemble votre quotidien aux côtés de patients atteints du Covid-19 ?

"C'est un petit peu particulier. Le métier est devenu différent. Ça ressoude les équipes, plus que jamais, puisque tous ceux qui sont là l'ont choisi. Certes, c'est un métier d'échange, mais avec des barrières.

On est obligé de s'habiller complètement, de se cacher, d'être au maximum à distance. C'est l'inverse de ce que l'on fait d'habitude, puisqu'on est un métier de contact, dans le verbe ou le toucher. On travaille très très tendu…"

Vous maîtrisiez déjà tous ces gestes de précaution ?

"Pas du tout. Enfin, un petit peu pour des malades qui ont des petites infections, dont on doit se protéger. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait là ! Dans ce service, on a que des patients positifs maintenant. On n'est pas habitué à se protéger à ce point-là avec des combinaisons, des surchaussures, des gants, des charlottes, des lunettes… "

Avez-vous des craintes quand vous venez au travail, désormais ?

"Vous dire non, ce serait mentir. Les premiers jours plus que maintenant, parce que je vois comment on fonctionne et on a pris des automatismes. On a quand même des craintes. À tout moment, je me dis que, si je passe au travers, j'aurai beaucoup de chance. Tant qu'on aura le matériel, on pourra travailler de façon pseudo-détendue. Le jour où ça va manquer, ce sera une situation complètement différente."

Justement, avez-vous ce qu'il faut en termes de matériel de protection et de quoi avez-vous besoin ?

"Quand on s'habille parce qu'on va dans les chambres, on a une combi intégrale, un masque FFP2, des gants, des surchaussures et on a une charlotte. C'est ce qui fait qu'on se sent quand même en sécurité. Je sais qu'à un moment donné, on va manquer de combi. Si jamais on pouvait nous fournir des combis et des masques, ce serait bienvenu parce que je pense qu'on n'ira pas au bout. On a déjà des dons, de sociétés atypiques. On a des fois sur nos combis des marques, dont on rit un peu, pour se détendre ! Mais si vraiment les gens pouvaient nous fournir, ça nous aiderait, beaucoup, beaucoup, beaucoup."

Vous êtes au contact des patients tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?

"Ces gens sont seuls, sans visite, sans voir personne à part des gens masqués complètement protégés avec lesquels ils ont un minimum de contacts… C'est terrible. Terrible. Cette solitude dans la maladie, c'est juste affreux. Alors, on essaye de les rassurer, on est là aussi pour ça. On essaie de blaguer un peu, sur nos tenues… On se sert un peu de notre humour. Mais on leur parle de loin. Et ça, c'est inhabituel, c'est à l'encontre de notre métier."

Aux Feugrais, la crise a commencé il y a quelques semaines avec le décès d'un patient qui n'avait pas été diagnostiqué. Des membres du personnel ont été contaminés. Ça a dû atteindre l'équipe…

"Je ne travaille pas dans ce service, mais quand on a appris ça, ça a inquiété tout le monde. Mais ça a été très bien géré. On leur a apporté notre soutien et ça a été bien canalisé. Ça n'a pas arrêté l'engouement des gens. On n'a pas le temps de se poser et de réfléchir. On réagit spontanément et le métier fait que, évidemment, on veut être là."

On entend les appels du personnel soignant à la population : 'Restez chez vous'. C'est quelque chose que vous partagez ?

"C'est un sujet qui m'atteint profondément. Je suis tellement triste et inquiète de voir que beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Ils ont l'impression que comme ils voient leurs amis et que tout le monde va bien, ils peuvent se voir. D'ailleurs, les gens commencent à se relâcher, je le vois. Ça n'est pas fini ! Ça me fait vraiment peur."

À titre personnel, en dehors de l'hôpital, vous devez être particulièrement prudente…

"Je l'étais déjà avant même de travailler dans l'unité Covid… Mais il est évident que je n'ai effleuré personne. J'habite en immeuble et je désinfecte ma touche d'ascenseur. C'est un gros stress. Je ne veux contaminer personne, donc je vois personne. Mais je vais m'en remettre. Les gens donnent l'impression que s'ils ne voient personne, ils vont en mourir ! Non. Ce qui serait dommage, c'est qu'ils fassent mourir d'autres personnes, par contre…"