Méprise : le présumé pédophile tabassé

Ils sympathisent et ce dernier l’invite à poursuivre la soirée chez lui. Une fois sur place, V. convie à son tour une jeune femme de 28 ans, qui elle-même amène Michel, sans domicile fixe.

Tout s’emballe lorsque V. remarque une photo où son hôte est en compagnie d’enfants en maillot de bain. Pour lui, c’est clair, il a affaire à un pédophile. Il ferme alors la porte de l’appartement à double tour, frappe le supposé déviant à coups de pied et de poing et le nargue avec un couteau. Pour finir, les invités repartent avec l’équivalent de 3 000 € de matériel informatique. Jeudi 6 septembre, au tribunal, il apparaît que la photo qui a tout déclenché n’était qu’un simple souvenir de vacances. Après expertise, le profil psychologique de V. E-B est au contraire estimé dangereux, à tendance psychopathe.

Il est condamné à 48 mois de prison, dont 12 assortis d’un sursis et mise à l’épreuve de 36 mois durant lesquels il devra se soigner. C. D., pour vol en réunion, est condamnée à deux ans de prison, dont 18 mois assortis d’un sursis et d’une mise à l’épreuve de deux ans. Le troisième larron n’a pas été poursuivi.