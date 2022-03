Antinucléaires : ils font appel

Les prévenus avaient aussi été condamnés à des amendes allant de 1000 à 1500 euros.



Au sortir du palais de justice, tous s'étaient accordés pour dire que le délibéré était "lourd et disproportionné".



"Nous n'acceptons pas ce jugement qui banalise les violences policières et criminalise des militants non violents", ont-ils indiqué aujourd'hui par communiqué de presse.





Les prévenus ont donc annoncé qu'ils faisaient appel de la décision de justice.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire